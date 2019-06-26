Bilkent Üniversitesi görkemli bir törenle 2019 mezunlarını uğurladı

Bilkent Odeon 'da 3 seans olarak gerçekleşen törende 1.888 lisans, 284 yüksek lisans ve doktora öğrencisi mezun oldu. Bu yıl 30 ülkeden 167 yabancı uyruklu öğrenci "Bilkent Mezunları" ailesine katıldı.

Tören, Bilkent Senfoni Orkestrası'nın seslendirdiği İstiklal Marşı ve Rektör Prof. Dr. Abdullah Atalar 'ın konuşması ile başladı. Prof. Dr. Atalar, mezunların yurt içinde ve dışında akademik dünya ve iş hayatındaki başarılarından bahsetti. Mezunlara seslenen Prof. Dr. Atalar, "Bugün ülkemize ve insanlığa hizmet eden, sayısı 47,000'i geçen Bilkent mezunlarının arasına katılacaksınız. Sizleri mezuniyetinizden dolayı tebrik ediyorum. Eminim ki hepiniz Bilkent'i en iyi şekilde temsil eden, örnek birer dünya vatandaşı olacaksınız. Bundan sonraki hayatınızda sonsuz başarılar diliyorum." dedi. Konuşmanın ardından sırasıyla fakülte ve bölüm birincilerine, yüksek lisans ve doktora mezunlarına diplomaları verildi.

Konuşma sırasında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Bilkent Üniversitesi 'nin kurucusu merhum Prof. Dr. İhsan Doğramacı 'nın anılarına barkovizyon gösterileri sunuldu.

Tören, öğrencilerin kepleri havaya atmalarından sonra sona erdi.