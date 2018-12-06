Baba Bush'un Cenaze Töreninde Uyuyan Bill Clinton ve Joe Biden, Dünyanın Gündemine Düştü

ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'un devlet cenazesi töreninde, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'in uyuması sosyal medyada olay oldu.

30 KASIM'DA HAYATINI KAYBETTİ

Teksas'ta 30 Kasım'da hayatını kaybeden George H. W. Bush 'un cenazesi pazartesi günü Washington'a getirildi. Dün Kongrede düzenlenen törenlerin ardından Bush'un cenazesi, sabah saatlerinde Kongreden törenle alındı.

BABA BUSH OLARAK TANINIYORDU

Beyaz Saray'ın önünden geçen tören konvoyu 'Baba Bush' olarak da bilinen eski ABD başkanının cenazesi devlet cenaze töreni için Washington'daki Ulusal Katedrale getirildi.

UYUMALARI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Törende, eski ABD başkanları Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama eşleri ile hazır bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra çok sayıda yabancı lider de törende yer aldı. Cenaze törenine katılan eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'in uyudukları görüldü. Görüntüler Twitter'da paylaşılınca olay oldu.