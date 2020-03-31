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Bill Gates Hidroelektrik Teknolojisine Merak Saldı

Dünyanın en tanınmış isimlerinden olan Bill Gates, suyun yenilenebilir enerji kullanımındaki şeklini değiştirdiğini iddia eden yeni bir hidroelektrik teknolojisini desteklediği söyledi.

31.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:49
Bill Gates Hidroelektrik Teknolojisine Merak Saldı
Dünyanın en tanınmış isimlerinden olan Bill Gates, suyun yenilenebilir enerji kullanımındaki şeklini değiştirdiğini iddia eden yeni bir hidroelektrik teknolojisini desteklediği söyledi. Onun kurduğu bir diğer şirket olan Breakthrough Energy Ventures, Natel Energy'e yaptığı 11 milyon dolarlık yatırımla birlikte Schneider Electric şirketiyle ortak oldu. Natel Energy, kendi ürettiği 'Restoration Hydro Turbine' (RHT) ile birlikte bitkileri daha kullanışlı hale getiriyor.

Bill Gates pilot çalışma yapmak istiyor

Akarsularda tercih edilen sistemin, normalde kullanılan türbinlere göre %20 daha az maliyetli olduğu ifade ediliyor. Bu durum, projeyi diğer türbinlerden ayıran bir diğer özellik ve kullanılma şansını aynı oranda yükseltiyor.

Buna ek olarak şirket, birçok projenin en önemlilerinden olan balıklar için daha güvenli olduğunu iddia ederek müşteri çekme şansını arttırdı. Bu iddianın doğru olup olmadığı henüz net değil. Bill Gates şimdilik sadece pilot çalışma yapmak istiyor.

Breakthrough Energy Ventures yetkilileri, "Hidro, uzun zamandır en iyi yenilenebilir enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. Teknolojinin önündeki sorunlar arasındaysa yalnızca ciddi sermaye gereksinimi ve yaban hayatı nispeten riske atması bulunuyor. Natel'in patentini aldığı bu yüksek performanslı hidroelektrik türbini, her 2 sorunu da akıllıca ele alıyor." İfadelerine yer verdi.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Bill Gates, Pilot, Teknoloji
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