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Bill Gates, Koronavirüs Hakkında Açıklama Yaptı

Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

03.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:50
Bill Gates, Koronavirüs Hakkında Açıklama Yaptı
Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Microsoft 'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

Bill Gates Koronavirüs Hakkında Konuştu!

Koronavirüse karşı mücadele için 100 milyon dolar bağışlayan Gates, aşının 18 ay içerisinde hazır olacağını tahmin etti ve "ABD genelinde vaka sayıların azalması 10 hafta kadar sürebilecek" dedi. Bill Gates ayrıca geçtiğimiz günlerde ABD'nin koronavirüs salgınına karşı yeterince hızlı tepki veremediğini savundu.

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 1.026.974 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 53.975 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 217.433 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.

Sizler Bill Gates'in yaptığı açıklama ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Bill Gates, Microsoft, Teknoloji
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