Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft, şirketin kurucusu ve teknoloji danışmanı Bill Gates'in yönetimden ayrıldığını duyurdu.
14.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:44
ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft , şirketin kurucusu ve teknoloji danışmanı Bill Gates'in yönetimden ayrıldığını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Bill Gates, Microsoft, Ekonomi
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