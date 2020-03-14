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Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı

ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft, şirketin kurucusu ve teknoloji danışmanı Bill Gates'in yönetimden ayrıldığını duyurdu.

14.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:44
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft , şirketin kurucusu ve teknoloji danışmanı Bill Gates'in yönetimden ayrıldığını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Bill Gates, Microsoft, Ekonomi

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