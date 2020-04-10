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Bill Gates'ten koronavirüs için yeni açıklama

Amerikan PBS kanalında açıklamalarda bulunan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, coronavirüs salgınında en kötü ihtimali anlatarak "Kabus 2021'e kadar sürecek" dedi.

10.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:55
Bill Gates'ten koronavirüs için yeni açıklama
Amerikan PBS kanalında açıklamalarda bulunan Microsoft 'un kurucusu Bill Gates, coronavirüs salgınında en kötü ihtimali anlatarak "Kabus 2021'e kadar sürecek" dedi.
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amerikan PBS kanalında açıklamalarda bulundu. Henüz Coronavirüs salgını ortaya çıkmadan önce pandemi tehdidinin ciddiye alınıp hazırlık yapılması çağrısı yapan ve bu yöndeki çalışmalara destek sağlayan Bill Gates, hayatın normale dönmesinin 2021 sonbaharını bulacağını öngördü.
Coronavirüs sonrasında hayatın nasıl olacağını anlamak için Çin'in iyi bir örnek olduğunu dile getiren Gates, "Çin'de insanlar işe geri dönmeye başladı ama maske takmak zorundalar. Sokaktaki insanların vücut sıcaklığı sürekli kontrol ediliyor. Büyük spor etkinlikleri yapmıyorlar. Çocukların hastalığı ne kadar yaydığı önümüzdeki dönemde daha net anlaşılacak" dedi.
Salgına karşı mücadele kapsamıda milyonlarca dolar bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı da olan Bill Gates koronavirüs salgınını çok önceden bildiği iddia edilmişti. Gates, geçtiğimiz günlerde 7 aşı fabrikası birden kuracağını da açıklamıştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Bill Gates, Microsoft, Güncel
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