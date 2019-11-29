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Billur Kalkavan'dan dikkat çeken çıkış: Dizilerde hiç cinsellik gösterilmiyor

Son zamanlarda yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Billur Kalkavan, son röportajında dizilerdeki konuların kötü ve aynı olduğunu belirterek "Dizilerde hiç öpüşme yok, cinsel ilişki yok" dedi.

29.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:13

Annelik ve cinsellikle ilgili yaptığı haberlerle sık sık gündeme gelen oyuncu Billur Kalkavan, Umur Birand'a verdiği röportajda neden uzun zamandır ekranlarda olmadığını ve gelen projeleri geri çevirdiğini anlattı.

"BEN KÖLE DEĞİLİM"

Billur Kalkavan, usta gazeteci Mehmet Ali Birand oğlu Umur Birand'ın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kafa Tutanlar programına konuk oldu. Yaptığı çarpıcı açıklamalarla adından söz ettiren Kalkavan, neden dizilerde rol almadığını şu sözlerle anlattı: "Dizileri 180 sayfa olmasından dolayı yapmıyorum. Çünkü evine dönemiyorsun, ben köle değilim ki. Bence oyuncuların köleleştirilmemesi lazım. İlginç bir konuda gelmiyor, hep anne rolü. Ben doktor olamaz mıyım, bir sapık olamaz mıyım? Bizde hiçbir aktörü denemiyorlar. Baktım ki değişiklik işler gelmiyor, kendimi geliştiremiyorum, sektör kötüleşiyor, kötü paralar ödüyorlar niye kendimi sıkayım" dedi.

"TÜRKİYE'DE CİNSELLİK GÖSTERİLMİYOR"

Dizilerdeki konuların çok kötü olduğundan bahseden Kalkavan, sözlerine "Dizilerde öpüşme yok, yasak. Mesela biz Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz. Bölünerek çoğalıyoruz büyük ihtimal. Çünkü cinsellikte konuşulmuyor ve gösterilmiyor bu ülkede. Ama her türlü cinayet, kan, mafya ve pisliğe tamam. Amerika'da bir insan seyrettiği şeyi orada izleyip bırakıyor. Ama bizde o karakteri içine alıyor. Bence gençliğin şifreleri bozuldu. 90'larda doğan arkadaşımın ilişkilerine bakıyorum entrika var çünkü öyle görüp öyle zannediyorlar. Bu çok fena" diyerek devam etti.

Billur Kalkavan'dan dikkat çeken çıkış: Dizilerde hiç cinsellik gösterilmiyor

Billur Kalkavan, Umur Birand, Magazin, Güncel


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