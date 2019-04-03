Kendisinden 22 Yaş Küçük Sevgilisi Olan Billur Kalkavan Kimdir?

Oyuncu Billur Kalkavan, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile katıldığı TV programlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Billur Kalkavan kimdir?

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Başarılı oyuncu, 2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul Beylerbeyi'nde dünyaya geldi. Rıza adında bir kardeşi olan Kalkavan, ortaokulda Amerika'ya gitti. İstanbul'a döndüğünde Kadıköy Maarif Koleji'ne girdi, lise ikide okulu bıraktı. Amerika'da 1984'te, lise bitirme imtihanlarına girdi.

Billur Kalkavan, 16 yaşında Mudo'da çalışmaya başladı ve ardından bir özel şirkette görev yaptıktan sonra 18 yaşında da Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun Sekreteri olarak çalıştı.

İLK OYUNCULUK DENEYİMİNİ EROL TAŞ'LA BİRLİKTE YAPTI

Kalkavan, oyunculuğa, 1969'da "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın fidye için kaçırdığı bir çocuğu canlandırdı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık vererek, 2000 yılında ''Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı. 2010 yılında TürkMax ekranlarında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı ve 2012 yılında da HTV kanalında bir program sundu. 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.

Kendisinden 12 yaş küçük Kenan Doğulu ile ilişki yaşayan oyuncu, şu sıralar Buğra Bahadırlı ile birlikte.