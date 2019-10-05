Bilmemek Filmi

Yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Leyla Yılmaz'ın üstlendiği film
in başrollerinde Senan Kara, Yurdaer Okur, Emir Özden, Levent Üzümcü ve Çetin Sarıkartal yer alıyorlar.Film ayrıca 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de yarışıyor.Yönetmen:
Leyla YılmazSenaryo:
Leyla YılmazOyuncular:
Senan Kara, Yurdaer Okur, Emir Özden, Levent Üzümcü, Çetin Sarıkartal, Ulaşcan Kutlu, Berke Bük, Sanem Öge, Özgür Daniel Foster, Arın KuşaksızoğluFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
BilmemekYapımcı Firma:
0Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeVizyon Tarihi:
01.01.2070 Bilmemek Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.