Bilnet'e Spor Çalıştayına Destek Teşekkürü

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:17



01 Aralık 2018 Cumartesi 12:17

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'ne Spor Çalıştayına verdiği destekten dolayı Güneydoğu Spor Yazarları Derneği (GSYD) tarafından teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.Merkezi Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Spor Yazarları Derneği (GSYD) Yönetim Kurulu üyeleri, Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç'u ziyaret ederek, Spor Çalıştayına ve spor faaliyetlerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek plaket taktim etti.Ekrem Karakoç, spora maddi ve manevi destek sağlamayı sosyal sorumluluk olarak kabul ettiklerini belirterek desteklerinin devam edeceğini dile getirdi. - DİYARBAKIR