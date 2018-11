Bilnet Kampüsünde Öğretmenler Günü Etkinliği

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:34



Bilnet Diyarbakır Okulları tarafından organize edilen etkinlikte öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı.Bilnet Okulları Diyarbakır kampüsünde düzenlenen etkinliğe, Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, ortaokul müdürü Serap Berk, öğretmenler ve davetliler katıldı. Burada bir konuşma yapan Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan öğretmenleri saygıyla andıklarını söyledi. Karakoç, "Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Bizleri ve bugünün insanlarını öğretmenler yetiştirdiği gibi yarınların insanlarını da öğretmenler yetiştirecektir. Öğretmene verilen değer, ülkemizin geleceğine verilen değerdir. Bu tür etkinliklerle öğretmenlerimiz arasında dayanışma ve birlikteliği artırarak motivasyonlarını daima yüksek tutmak istiyoruz. Bizim için öğretmenler sadece yılın bir günü değil her gün ve her an hatırlanacak kadar değerlidir. Başta kendi okulumuzdaki eğitimci kadromuz olmak üzere ülkemizdeki tüm öğretmenlerin bu özel günün kutluyoruz" dedi.Gecenin sonunda okul Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç tarafından öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi. - DİYARBAKIR