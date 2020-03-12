Bilnet Okullarında gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı
AFAD görevlileri tarafından Diyarbakır Bilnet Okulları'nda öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
12.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:09
AFAD görevlileri tarafından Diyarbakır Bilnet Okulları'nda öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Diyarbakır'da Deprem Haftası kapsamında AFAD ekipleri, öğrencilere afet bilinci eğitimi ile yangın tatbikatı eğitimi vererek çocukları bilinçlendiriyor. Bu kapsamda, Bilnet Okulları öğrencilerine afet bilinci eğitimi verilmesinin ardından okul bahçesinde yakılan ateşle uygulamalı olarak yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Olası bir yangında öğrencilerin neler yapması ve nasıl davranmaları konularında ekipler tarafından uygulama alanında anlatıldı.
'Deprem değil tedbirsizlik öldürür' sloganıyla verilen deprem ve yangın seminerine katılan öğrencilere, deprem ve yangın, anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra yapılan deprem ve yangın tatbikatı büyük ilgi gördü. Öğrenciler, yapılan tatbikatı ilgi ile takip ederek heyecan yaşadı.
"Eğitim çok faydalı oldu"
Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, deprem ve yangın eğitiminin çok faydalı olduğuna dikkat çekti. Karakoç, "AFAD ekipleri tarafından okulumuzda 'deprem değil tedbirsizlik öldürür sloganıyla verilen deprem ve yangın eğitimine katılan öğrencilerimize, deprem ve yangın, anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik sonunda düzenlenen deprem ve yangın tatbikatı ile doğal afetler esnasında neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak deneyimleyen öğrencilerimiz, yapılan çalışmalarla bilinç kazandı. Diyarbakır AFAD ekibine öğrencilerimize yaptıkları bilgilendirme için teşekkür ederiz" dedi. - DİYARBAKIR
Diyarbakır'da Deprem Haftası kapsamında AFAD ekipleri, öğrencilere afet bilinci eğitimi ile yangın tatbikatı eğitimi vererek çocukları bilinçlendiriyor. Bu kapsamda, Bilnet Okulları öğrencilerine afet bilinci eğitimi verilmesinin ardından okul bahçesinde yakılan ateşle uygulamalı olarak yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Olası bir yangında öğrencilerin neler yapması ve nasıl davranmaları konularında ekipler tarafından uygulama alanında anlatıldı.
'Deprem değil tedbirsizlik öldürür' sloganıyla verilen deprem ve yangın seminerine katılan öğrencilere, deprem ve yangın, anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra yapılan deprem ve yangın tatbikatı büyük ilgi gördü. Öğrenciler, yapılan tatbikatı ilgi ile takip ederek heyecan yaşadı.
"Eğitim çok faydalı oldu"
Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, deprem ve yangın eğitiminin çok faydalı olduğuna dikkat çekti. Karakoç, "AFAD ekipleri tarafından okulumuzda 'deprem değil tedbirsizlik öldürür sloganıyla verilen deprem ve yangın eğitimine katılan öğrencilerimize, deprem ve yangın, anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik sonunda düzenlenen deprem ve yangın tatbikatı ile doğal afetler esnasında neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak deneyimleyen öğrencilerimiz, yapılan çalışmalarla bilinç kazandı. Diyarbakır AFAD ekibine öğrencilerimize yaptıkları bilgilendirme için teşekkür ederiz" dedi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır, Deprem, AFAD, Güncel
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