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BİLSEM'den Emniyet Müdürlüğüne 300 adet yüz koruyucu maske

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında 300 adet yüz koruyucu siperlikli maske teslim edildi.

17.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:44
BİLSEM'den Emniyet Müdürlüğüne 300 adet yüz koruyucu maske
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında 300 adet yüz koruyucu siperlikli maske teslim edildi.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un talimatlarıyla korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezlerinde görevli yöneticiler ve öğretmenler tarafından üretilen 300 adet siperli maske, polis haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda Emniyet Müdür Yardımcısı Muhsin Cengiz'e teslim edildi.

Maske teslim törenine Emniyet Müdür Yardımcısı Muhsin Cengiz, Emniyet Şube Müdürü Ahmet Turan Güneş, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ve Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Bülent Bakır katıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Ağrı, Güncel
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