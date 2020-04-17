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BİLSEM'den emniyete koruyucu siperlik desteği

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından üretilen 350 adet koruyucu siperlik İl EmniyetMüdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'na teslim edildi.

17.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:04
BİLSEM'den emniyete koruyucu siperlik desteği
Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından üretilen 350 adet koruyucu siperlik İl Emniyet

Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'na teslim edildi.

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sağlık ve güvenlik personeli için koruyucu siperlik üretimine devam ediyor. Gönüllü öğretmenlerden oluşan ekip tarafından üretilen siperlikler, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve milli eğitim personeli tarafından İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'na teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, "Dünyayı sarsan korona virüsü salgını esnasında bizim için en büyük itici güç sizlerden aldığımız desteklerdir. Ülkemizin tüm kurumları, aynı zamanda milletimizle birlikte topyekün mücadele içindeyiz. Sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğiz" diyerek maske üreten tüm kurumlara teşekkür etti.

İl Müdürü Pervin Töre ise, korona virüsü salgını sürecinde kurum olarak yaptıkları çalışmalara değinerek 350 adet koruyucu siperliği emniyet personelinin kullanımı için İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'na teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Suvat Dilberoğlu, Pervin Töre, Muğla, Güncel
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