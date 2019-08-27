BİLSEM kayıt nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

BİLSEM yerleştirme sonuçlarına göre, 20 bin 263 öğrenci merkezlere yerleşmeye hak kazandı. Bu öğrencilerin BİLSEM kayıt süreci dün başladı. Kayıtlar 13 Eylül'e kadar devam edecek. Kayıt hakkı kazanan fakat bazı sebeplerden dolayı nakil yaptırmak istiyorsanız BİLSEM yönergesine göre haberimizde yer alıyor. Peki, BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül'de bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıt yaptırabilecek.

BİLSEM KAYIT NASIL YAPILIR?

(1) BİLSEM'e yerleştirme kararı alınan öğrencilerin kayıtları tanılama kılavuzunda belirtilen takvime göre velileri tarafından yaptırılır. Birden fazla BİLSEM bulunan yerlerde öğrencinin kaydı il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenen BİLSEM'e yaptırılır. Tanılama kılavuzunda belirtilen takvim doğrultusunda kaydı yaptırılmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder.

(2) BİLSEM'e kayıtlı öğrencinin nakli velinin ikamet adresi veya öğrencinin devam ettiği okuluna göre BİLSEM kayıt bölgesindeki BİLSEM'e yapılır. Nakil isteği velinin yazılı başvurusu ile BİLSEM modülü üzerinden gerçekleştirilir.

(3) Nakil başvurusu alınan öğrencinin dosyası, nakledilen BİLSEM'e otuz gün içinde gönderilir. BİLSEM'ler arası nakillerde en çok yedi günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.

(4) BİLSEM'e kayıtlı öğrencilerin velileri tarafından her yıl eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar kayıt güncelleme işlemleri yapılır.

(5) Ortaokuldan liseye geçen BİLSEM'e kayıtlı öğrencilerin kayıt güncelleme ve nakil işlemleri, örgün eğitimdeki yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir.

(6) BİLSEM'e kayıtlı öğrencilerin nakil gittiği ilde BİLSEM olmaması durumunda ya da zorunlu nedenlerle yurt dışına çıkmış öğrenci velisinin yazılı başvurusu doğrultusunda BİLSEM öğrencisi olma hakkı saklı kalır.

(7) BİLSEM'e kayıtlı öğrencilerden kayıt hakkı saklı kalıp daha sonra dönen öğrencilerin hangi program seviyesinde devam edeceği öğretmenler kurulunca belirlenir.

BİLSEM KAYIT SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

BİLSEM'e kayıt sürecinde;

a) Kayıt formu (Ek-2),

b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3),

c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir.