BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? BİLSEM sonuçları sorgula!

BİLSEM yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Üç aşamadan geçerek başarılı olan öğrenciler, BİLSEM'e kayıt yaptırmaya hak kazandılar. Yirmi bin şanslı öğrenci arasına girenler, BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor, kayıtlar nasıl yapılacak merak ediyorlar. İşte BİLSEM yerleştirme sonuçları ve kayıtlarına dair merak edilenler...

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI

BİLSEM yerleştirme sonuçlarına göre, 20 bin 263 öğrenci merkezlere yerleşmeye hak kazandı. Bunlardan 4 bin 414'ünü 1. sınıf, 7 bin 299'unu 2. sınıf, 8 bin 550'sini ise 3. sınıf düzeyindeki öğrenciler oluşturdu. Yerleştirme sonuçlarına göre, BİLSEM'lere devam eden öğrenci sayısı 42 bin 832'den 63 bin 95'e yükseldi.

Sonuçları sorgulamak için aşağıdaki bağlantıdan açılan sayfada TC kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodunu girmeniz yeterli.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BİLSEM YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILDI?

MEB tarafından BİLSEM'lere öğrenci tanılama ve seçme işlemleri üç aşamada yapıldı. Bu süreçte, belirtilen sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre gözlem formlarının doldurularak aday gösterilmesi, aday gösterilen öğrencilerin tablet bilgisayar ile grup tarama uygulamasına alınması ve grup tarama uygulaması sonucunda barajı geçen öğrencilerin yetenek alanlarına göre (genel zihinsel yetenek, resim, müzik) bireysel değerlendirmeye alınması aşamaları yer aldı.

Ülke genelindeki 160 BİLSEM'e yönelik sınavların ilk aşaması olan "grup tarama uygulaması"na 2018-2019 eğitim öğretim yılında 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinde yetenek alanlarına göre (genel zihinsel yetenek, resim, müzik) 896 bin 537 öğrenci aday gösterildi. Bu sayı, bir önceki senenin üç katı idi. Bu yüzden bireysel değerlendirme süreci beklenenden daha uzun sürdü.

ASİS İLK KEZ KULLANILDI!

Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelerde bu yıl Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği olan Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASIS) uygulandı. Resim ve müzik yetenek alanlarında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler, illerde kurulan komisyonlar tarafından değerlendirildi.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

BİLSEM mülakat sonuçlarına itirazlar 22-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. İtirazların değerlendirilmesi ise 29 Ağustos - 13 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

Bireysel Değerlendirme Uygulamasına İtiraz

a) Genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar, sonuçlar http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlandıktan sonra beş iş günü içinde öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

ÖNEMLİ: Müzik yetenek alanında uygulamaya girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.

b) Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili olarak veliyi bilgilendireceklerdir.

c) Öğrenci T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

d) Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül'de bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıt yaptırabilecek.