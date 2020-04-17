Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

BİLSEM'lerde üretilen siperlikler emniyete teslim edildi

Adana'da Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) üretilen yüz koruyucu siperlikler, emniyet güçlerine teslim edilmeye başlandı.

17.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:48
BİLSEM'lerde üretilen siperlikler emniyete teslim edildi
Adana 'da Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) üretilen yüz koruyucu siperlikler, emniyet güçlerine teslim edilmeye başlandı.

Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü de çalışmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla Bilim ve Sanat Merkezlerinde virüs önlemleri kapsamında emniyet mensupları için 250 bin koruyucu siperlik üretilmeye başlandı. Bugün ilk etapta 81 ildeki 150 BİLSEM'de üretilen siperlikler Polis Haftası'nı da kutlamak amacıyla illerdeki emniyet müdürlüklerine teslim edildi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'da Adana'daki Çukurova ve Kozan Bilim ve Sanat Merkezlerinde üretilen 350 adet yüz koruyucu siperliği Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun il müdürlüğü olarak bu sürecin başından itibaren hem sağlık hem emniyet çalışanlarının yanında olduklarını ülkemizin korona virüse karşı verdiği mücadelenin birlikte çalışarak kazanılacağını söyledi.

Siperlikleri teslim alan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise zor günlerde tüm kurumların birbirleri için çalışmasının önemini vurgulayarak İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'a teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars’ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz Haberler
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz
Avrupa’nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler Haberler
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste Haberler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste
Gülben Ergen’den Ebru Şallı’ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Haberler
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor’da ülkemizi temsil edecek Haberler
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Haberler ›› Güncel ››BİLSEM'lerde üretilen siperlikler emniyete teslim edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:47: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar boş kaldı - Haber 02:46: Arnavutköy'de bir markete EYP atıldı - Haber 02:45: Yasağa uymayan vatandaşa 3 bin 186 lira ceza - Haber 02:42: Şanlıurfa'da yasak başladı sokaklar boşaldı - Haber 02:40: Başkentte silahlı yaralama - Haber 00:29: Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu - Haber 00:00: Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum - Magazin 00:00: Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı - Haber 22:43: Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı - Magazin 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. - Haberler