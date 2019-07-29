BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB, BİLSEM takvimini yeniledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 2019 BİLSEM değerlendirmeleri devam ediyor. MEB tarafından BİLSEM mülakat sonuçları 19 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuştu. Fakat 134 binden fazla öğrencinin alındığı BİLSEM bireysel değerlendirme süreci verilen sürede tamamlanamadı. Bu gelişme ile birlikte MEB tarafından BİLSEM takvimi yenilendi.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan duyuru neticesinde, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının 21 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. BİLSEM sonuçları sorgulama işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr üzerinden yapılabilir. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

BİLSEM MÜLAKATLARI 3 KAT ARTTI!

BİLSEM'de bu yıl 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye alındı. Bakanlığın verilerine göre, bu yıl grup tarama sürecinin ardından yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında 3 katın üzerinde artış kaydedildi.