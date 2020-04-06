Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BİLSEM öğretmenleri gönüllü olarak siper maske üretiyor

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki Bilim Sanat Merkezi idareci ve öğretmenleri 3D yazıcılarla gönüllü olarak sağlık çalışanları için siper maske üretiyor.

06.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:11
BİLSEM öğretmenleri gönüllü olarak siper maske üretiyor

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki Bilim Sanat Merkezi idareci ve öğretmenleri 3D yazıcılarla gönüllü olarak sağlık çalışanları için siper maske üretiyor. Günde 50 adet üretim kapasitesine ulaşan merkez, kent dışında farklı illerdeki sağlık çalışanlarının da maske ihtiyacını karşılıyor.

Gediz Bilim Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) idareci ve öğretmenleri, koronavirüse karşı sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperli maske üretimini sürdürüyor. 3D yazıcılar ile üretim yapılan merkezde, 10 günde 500'e yakın siper maske üretimi yapıldı. İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra çevre il ve ilçelere de gönderilen siper maskeleri sağlık çalışanlarınca kullanılmaya başlandı. Gündüz ve gece olarak iki vardiya çalıştıklarını belirten Merkez Müdürü Ali Demiray, okuldaki idareciler ve öğretmenlerin fedakar bir çalışma yaparak ihtiyacı karşılamak amacıyla 20 saat boyunca üretim yaptıklarını söyledi. Bünyesinde 4 adet 3D yazıcıya bir yazıcı daha ekleyeceklerini ve üretim kapasitelerini daha da artıracaklarının ifade eden Demiray, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim sanat merkezleri olarak siper maske üretiyoruz. Hizmetlilerimiz, memurlarımız ve öğretmenlerimizle birlikte günde 20 saat üretim yapmaktayız. Bünyemizde bulunan 3 yazıcımız ile günlük 40-50 adet maske üretmekteyiz. Ürettiğimiz maskeleri öncelikle ilçemizde sonra komşu ilçelerimizdeki sağlık çalışanlarımıza ulaştırdık. Sosyal medyadan bize ulaşan çeşitli illerdeki sağlık çalışanları bizi aradı. Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerden talepler oldu. Yetiştirdiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışmamızdan dolayı Milli Eğitim Bakanlığımız bize yeni bir yazıcı gönderiyor ekipman ve malzeme desteği de veriyorlar. Bugüne kadar yaklaşık 500 maske üreterek sağlık çalışanlarımıza ulaştırdık. Koronavirüsten kurtulana kadar bu üretimimize devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gediz, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››BİLSEM öğretmenleri gönüllü olarak siper maske üretiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi Haberler
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Haberler
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu Haberler
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis ’Dur’ dedi Haberler
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis "Dur" dedi
İBB, salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı Haberler
İBB, salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış Haberler
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar

Son Dakika Güncel Haberleri

13:50: Mil Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanlığına Duran getirildi - Haber 13:50: AK Parti'de başkan adaylarına atama - Haber 13:50: Rize'de 2 sağlık personeli korona virüsü yendi, görevlerine döndü - Haber 13:50: Gümüşhane ve Trabzon'da sokak hayvanlarına mama desteği - Haber 13:50: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 13:20: Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı - Haber 12:51: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi - Haber 12:40: Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 10:54: Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? - Haberler