BİLSEM sınav sonuçları açıklanması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MEB tarafından 19 Ocak - 24 Mart arasında yapılan BİLSEM grup tarama uygulamaları sonrasında sıra sonuçların açıklanmasına geldi. MEB'in BİLSEM takvimine göre sınav sonuçları bugün açıklanması gerekiyor. Peki BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar..

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bilim ve Sanat Merkezleri yani BİLSEM; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM; özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.

MEB tarafından belirlenen Bilim Ve Sanat Merkezleri'ne öğrenci seçme ve yerleştirme takvimine göre 19 Ocak ile 24 Mart 2019 tarihleri arasında grup tarama uygulamaları yapıldı. Aynı takvime göre, bugün yani 29 Mart 2019 Cuma günü ise BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanması gerekiyor. BİLSEM sınav sonuçları için verilen kesin bir saat yok. Gün içinde açıklanması bekleniyor.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler, sonuçları takip edecekleri yeri de öğrenmek istiyorlar. BİLSEM grup tarama uygulama sonuçları 29 Mart 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde açıklanacaktır. Sonuçlar öğrencin T.C. kimlik numarası ile öğrenilebilecektir.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN İTİRAZ NASIL YAPILIR?

BİLSEM grup tarama uygulamasına itiraz şu şekilde yapılabilir;

a) Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan beş iş günü içinde öğrenci velisi tarafından http://esinav.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

b) Genel Müdürlüğe ulaşan itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacaktır.

2018-2019 BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

12-16 Kasım 2018 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

19-30 Kasım 2018 Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi ile ilgili işlemler hakkında bilgilendirme toplantılarının yapılması

03- 14 Aralık 2018 Sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması

17- 21 Aralık 2018 Gözlem formu doldurulan öğrencilerin http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması

24 Aralık 2018 - 04 Ocak 2019 İl tanılama sınav komisyonları tarafından grup tarama uygulaması randevularının verilmesi

08 Ocak 2019 Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin giriş belgelerinin e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

19 Ocak 2019 -24 Mart 2019 Grup tarama uygulamalarının yapılması

29 Mart 2019 Grup tarama uygulama sonuçlarının http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

01-05 Nisan 2019 Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

08-12 Nisan 2019 Grup tarama uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

02-12 Nisan 2019 İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevularının verilmesi

16 Nisan 2019 Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

22 Nisan 2019 - 12 Temmuz 2019 Bireysel değerlendirmelerin yapılması

19 Temmuz 2019 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin www.meb.gov.tr adresinden duyurulması

22-26 Temmuz 2019 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

29 Temmuz 2019 - 09 Ağustos 2019 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

19 Ağustos 2019 - 06 Eylül 2019 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi