BİLSEM yerleştirme sonuçları açıklandı! MEB BİLSEM sonuçları sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı, merakla beklenen BİLSEM sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Genel zihinsel yetenek alanında 130 puan ve üzeri alan, Resim yetenek alanında 90 ve üzeri puan alan, Müzik yetenek alanında 70 ve üzeri puan alan öğrenciler kayıt hakkı kazandı. Sonuçları sorgulamak için aşağıdaki bağlantıdan açılan sayfada TC kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodunu girmeniz yeterli.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BİLSEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı.

Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puantümsınıf düzeyleri için 130,

Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için90,

Müzik yetenekalanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 70 olarak belirlendi.

BİLSEM KAYIT TARİHLERİ VE YAPILMASI GEREKENLER

Bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanan öğrenciler; 26 Ağustos-13 Eylül 2019tarihleri arasında bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar; 22-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il milli eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.