BİM 24 Mayıs 2019 Cuma Aktüel Ürünleri

BİM mağazalarında bu hafta indirimli ürünlerde; kamp malzemeleri, oyuncaklar, seyahat ürünleri, mutfak araç ve gereçleri, tekstil ürünleri yer alıyor. Vatandaşlar bu hafta BİM'de hangi ürünlerin indirimde olduğunu araştırıyor. BİM 24 Mayıs 2019 aktüel ürünler kataloğu, indirimli ürünler haberimizde.

BİM mağazaları her hafta vatandaşlara birçok farklı ürünü indirimli olarak sunuyor. Bu hafta BİM aktüel katalog da çocuklar için akülü arabalar, oyuncak mutfak ve tamir seti yer alıyor.

Yazın gelişiyle birlikte kamp malzemeleri de indirimli ürünler arasında. Otomatik çadır, solar lamba, sinek öldürücü cihaz, katlanır sandalye, termos, mangal, kamp bıçağı gibi malzemeler indirimde.

Kadınları heyecanlandıracak; kanepe örtüleri, nakışlı peçeteler, baskılı havlular, tereyağlık, dondurmalık, 6'lı su bardağı,ekmek sepeti, çift kişilik çarşaf ve birçok ev tekstil ile mutfak gereçleri satışta olacak. İşte diğer BİM aktüel ürünleri...