BİM'in 2019 net karı 1,22 milyar TL oldu

Türkiye 'nin önde gelen market zincirlerinden BİM, geçen yılki net karını açıkladı. Şirketin 2019 net karı yüzde 2 düşüşle 1,22 milyar lira oldu.

SATIŞ GELİRİ 40,2 MİLYAR LİRA

BİM'in dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre 2019 yılında satış gelirleri ise yüzde 24,4 artışla 40,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

2020'DE SATIŞLARDA YÜZDE 23 ARTIŞ BEKLENİYOR

Şirket KAP'a açıkladığı 2020 beklentilerine göre ise bu yıl artı/eksi 2 puan marjla yüzde 23 satış artışı, artı/eksi 0,5 puan marjla da yüzde 5 FAVÖK marjı öngörüyor. Şirket 1 milyar lira yatırım planlıyor.