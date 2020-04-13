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BİM, ŞOK, A101, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri

Marketlerin çalışma saatleri araştırılıyor. 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde uygulanan 48 saatlık sokağa çıkma yasağı sonrasında BİM, ŞOK, A101, Migros ve Carrefour marketleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Özel sektörde esnek çalışma sistemine geçilmesi ile marketlerin çalışma saatleri de değişmişti. İşte, market açılış, kapanış saatleri.

13.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:12
BİM, ŞOK, A101, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri

Marketler kaçta açılıyor? BİM, ŞOK, A101 , Migros ve Carrefour marketleri açıldı mı? Sokağa çıkma yasağı ardından marketlerin çalışma saatleri, Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun tavsiye kararı doğrultusunda değiştirilerek 10.00 - 20.00 yapılmıştı. Türkiye genelinde yerel market açılış ve kapanış saatleri tavsiye kararına göre düzenlendi. BİM, ŞOK, A101, Migros ve Carrefour çalışma saatleri...

TÜM YEREL MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Mart Cuma günü Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbir paketi kapsamında, "özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir" açıklamasının ardından tavsiye kararı aldı. Bu karara göre,Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na bağlı, Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin 10.00-20.00 olması öneriliyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış saati: 10:00

Kapanış saati: 20:00

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış saati: 10:00

Kapanış saati: 20:00

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış saati: 10:00

Kapanış saati: 20:00

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış saati: 12.00

Kapanış saati: 20.00

CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış saati: 10:00

Kapanış saati: 20:00

Etiketler: MİGROS TİC. A.Ş., a101, Gündem, Ekonomi, Güncel
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