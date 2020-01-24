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Bimekan'daki evsizlere kuaför hizmeti verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi sokaklarda yaşamak zorunda kalan evsizleri soğuk gecelerde Bimekan'da sıcak bir yuva ortamında ağırlamaya devam ediyor.

24.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:59Bimekan'daki evsizlere kuaför hizmeti verildi
Büyükşehir Belediyesi sokaklarda yaşamak zorunda kalan evsizleri soğuk gecelerde Bimekan'da sıcak bir yuva ortamında ağırlamaya devam ediyor. 110 vatandaşın kaldığı Bimekan'da evsizlere kuaför hizmeti de veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, soğukların etkili olduğu Antalya'da sokakta yaşamlarını sürdüren evsiz vatandaşlara kucak açtı. Evsizler, kış mevsimi boyunca Bimekan'da misafir ediliyor. 110 evsiz vatandaşın faydalandığı Bimekan'da sıcak bir yuva ortamı sunuluyor. Vatandaşların beslenme, barınma, temel sağlık, ilaç, bakım, hijyen ve giyim gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mobil ekibi de düzenli olarak Bimekan'ı ziyaret ederek vatandaşların saç kesimini yapıyor. Evsiz vatandaşları istedikleri gibi tıraş eden kuaför ekibi sakal kesimi de gerçekleştiriyor. - ANTALYA

Antalya, Kuaför, Güncel

Kaynak: İHA

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