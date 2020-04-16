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BİMYAD Başkanı Apohan'dan 'Evinde kal haber olma' uyarısı

Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği (BİMYAD) Genel Başkanı Selim Apohan, Çin'de görülen ve tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüsün Türkiye'de de can almaya devam ettiğini belirterek, "Evinde kal haber olma" dedi.

16.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:23
BİMYAD Başkanı Apohan'dan 'Evinde kal haber olma' uyarısı
Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği (BİMYAD) Genel Başkanı Selim Apohan, Çin'de görülen ve tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüsün Türkiye'de de can almaya devam ettiğini belirterek, "Evinde kal haber olma" dedi.

Korona virüs konusunda vatandaşları uyaran ve tedbirli olmaya davet eden BİMYAD Genel Başkanı Selim Apohan, " Malatya 'da yaşayan vatandaşlarımız korana virüs nedeniyle evinizde kalın dışarıya çıkmayın, inşallah kurullara uyarsak hep birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Apohan, "Malatya'da çalışan basın mensuplarımız yağmur çamur demeden görevin başında olmaya devam ediyorlar. Korana virüs nedeniyle vatandaşlarımız doğru ilkeli haber yapmaya çalışıyorlar. Biz basın mensupları olarak Malatyalılar evinizde kalın Haber olmayın diyoruz. Her koşulda basın mensuplarına destek veren yetkilere teşekkür ediyorum. BİMYAD Genel Merkez yönetimi olarak bizde korona virüs nedeniyle sosyal medya üzerinde toplantılarımız ve projelerimiz arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Biz dernek olarak Malatyalı vatandaşlarımıza dezenfekte ürünleri vereceğiz. Basın mensupları olarak evinizde kalın diyeceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Selim, Güncel
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