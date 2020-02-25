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BİMYAD'da Apohan tekrar başkan

Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği (BİMYAD) Başkanlığına tekrar Selim Apohan seçildi.

25.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:09BİMYAD'da Apohan tekrar başkan
Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği (BİMYAD) Başkanlığına tekrar Apohan seçildi.

BİMYAD binasında 5'ncisi gerçekleşen kongreye, BİMYAD Genel Başkanı Selim Apohan, üyeler ve basın mensupları katıldı.

Açılış konuşması gerçekleştiren BİMYAD Genel Başkanı Selim Apohan, " 'mızda basın mensuplarının sorunlarını çözmeye çalışacağız" diyerek, yeni yönetim kurulu ile aynı zamanda istişare toplantısı düzenleyeceklerini aktardı.

Apohan, "BİMYAD Genel Merkezi olarak en yakında zamanda Malatya'mızın tüm ilçelerinde şube temsilcileri belirleyeceğiz. Türkiye'mizin her ilinde şube başkanlarımız olacak. En yakın zamanda çalışmalarımızı paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Tek listeyle gidilen kongre ve seçim sonucunda BİMYAD yönetim kurulu şöyle belirlendi: "Başkan Selim Apohan, Başkan Yardımcısı Mehmet Zafer, Genel sekreter Hatice Hamarat Özkan, Sayman Metin Akgün, üyeler Kazım Erayabakan, Resul Özbey ve Selçuk Dönmez." - MALATYA

Malatya, Selim, Güncel

Kaynak: İHA

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