Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından aylar önce ilan edilen ve sözlü sınavı 2018'in Eylül ayında gerçekleştirilen İş ve Meslek Danışmanı (İMD) alımı mülakat sonuçları hala açıklanmadı.

6 AY GEÇMESİNE RAĞMEN HALA NET BİR GELİŞME YOK

İŞKUR 2018 yılının Haziran ayında bin 141 İMD alımı için ilana çıkmış ve yine aynı yılın Eylül ayında başvuru sonuçlarını açıklamıştı. Daha sonra adaylar mülakata çağrılmış ve mülakat işlemleri tamamlanmıştı. Üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hala mülakat sonuçları açıklanmadı.

SÜRECİN UZAMASI ADAYLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Binlerce aday İŞKUR İMD mülakat sonuçlarının açıklamasını bekliyor. Ancak Şubat ayının bitmiş olmasına rağmen henüz net bir gelişme yok. Mülakat sınavının üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen açıklanmayan sonuçlar ise adayları olumsuz etkiliyor.

MAĞDURİYETLERİN SON BULMASINI İSTİYORLAR

Bu süreçte kariyer planlamalarını yapamayan adaylar mağdur oldular. İMD mülakat sonuçlarının biran önce açıklanmasını bekleyen adaylar mağduriyetlerin sona ermesini istiyorlar.