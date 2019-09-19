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Bin 153 korsan kitap ele geçirildi

Eskişehir'de, polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, korsan kitap sattıkları gerekçesiyle 3 ayrı şahıstan ele geçirilen toplam bin 153 adet kitaba el konuldu.

19.09.2019 13:29Bin 153 korsan kitap ele geçirildi
Eskişehir'de, polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, korsan kitap sattıkları gerekçesiyle 3 ayrı şahıstan ele geçirilen toplam bin 153 adet kitaba el konuldu.

Alınan bilgiye göre; 18 Eylül tarihinde Vişnelik Mahallesinde kurulan Çarşamba Pazarında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde 3 ayrı tezgahta 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa muhalif' nitelikte bandrolsüz kitaplara rastlanıldı. Polis ekiplerinin eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda 3 şahıstan toplam bin 153 adet bandrolsüz kitap ele geçirildi.

Öte yandan polis ekiplerince şahıslar hakkında inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Eylül, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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