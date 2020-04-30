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Bin 200 derecelik ateşe karşı oruç

Ordu'da, yüksek derece sıcakta çalışan demirci ustaları, Ramazan ayının gelmesiyle zorlansalar dahi ibadetlerini yapmaktan vazgeçmediklerini belirtiyor.

30.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:07
Ordu'da, yüksek derece sıcakta çalışan demirci ustaları, Ramazan ayının gelmesiyle zorlansalar dahi ibadetlerini yapmaktan vazgeçmediklerini belirtiyor.
Ramazan ayının başlaması ile birlikte oruçlar tutulurken, çalışanlar işlerini sürdürüyor. Son yıllarda oruç tutma süresinin uzun olması ve hava sıcaklıkları kimi zaman insanları zorlasa da, ibadeti gerçekleştirmek için engel olmuyor. Zorlu ve ağır işlerde çalışanlar dinlenerek çalışmalarını sürdürürken, sıcak demir ustaları da, sıcaklığı kimi zaman bin 200 dereceyi aşan ocağın başında ekmek paralarını kazanmaya çalışıyor. Hammadde demirleri, yüksek dereceli ocaklarda kızdırılıp, dövülerek şekillendiriyor. Atölyede üretilen tarım aletleri, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde satışa sunuluyor.
OCAK SICAKLIĞI BİN İLE 3 BİN DERECE ARASINDA DEĞİŞİYOR
Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaklaşık 32 yıldır demir döven Cemil Döner isimli usta, tarım aletleri ürettiği atölyesinde kullandıkları ocak ısının 3 bin dereceye kadar ulaşabildiğini ancak kullanımda ortalama bin 200 derecelerde seyrettiğini söyledi. Döner, "Kömürlerin kalorisi zaten yaklaşık 7 bin ile 8 bin arasında değişiyor. Açık havada kullandığımız daha da yükseltmek zorunda kalıyoruz. Ocak sıcaklığını bin derece ile 3 bin derece arasında değiştirebiliyoruz. Saniyeler kaybedersek demirleri eritiyoruz. Burada genellikle bizim yöremize uygun ve diğer yörelere göre de tarım aletleri yapıyoruz" dedi.
"AŞKIN YAKTIĞINI ATEŞ YAKMIYOR"
Mesleği sürdürdüğü 30 yıldır neredeyse orucunu hiç bırakmadığına değinen Döner, "Allah sabrını veriyor. Şu ana kadar orucumuzu bırakmadık. Korona virüsün sıcakta çok etkili olmadığını biliyoruz. Bu da bizim için ayrı bir avantaj. Burada da zaten çok fazla temas ortamımız olmuyor. Herkes işini aşkla yaparsa, aşkın yaktığını ateş de yakmıyor" ifadelerini kullandı.
(Selim Kuşcu/İHA) Bin 200 derecelik ateşe karşı oruç

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu, Güncel, Haber

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