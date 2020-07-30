Bin 200 kilometrelik yoldan gelen 'Paşa' kurban pazarının gözdesi oldu

Bayburt'un Demirözü köyünden getirilerek Sultanbeyli'de kurulan kurbanlık pazarında satışa sunulan 'Paşa' isimli manda, pazarın gözdesi oldu. Büyük ilgi gören manda 10 bin liraya sahibini buldu.

Sultanbeyli'de kurulan kurbanlık pazarında satışa sunulan Paşa isimli manda görenlerin dikkatini çekiyor. Pazarın gözdesi haline gelen 500 kiloluk 'Paşa', 10 bin liraya sahibini buldu. Mandanın yetiştiricisi Şevket Akçiçek, "Paşa Bayburt'tan geldi. Bayburt'un Demirözü Devetaşı köyünden. Köyümüz suludur. Mandalar suyu çok sever. İstanbul'da ilktir. Pazarlarda olmaz bu tür hayvan. Pazarın ve Sultanbeyli'nin teki, gülü. İlgi çekiyor. 'Bize de getir' diyorlar. Ama bunu ben bacanağıma verdim. Çok müşterisi var. Ama çok nadir bulunuyor artık, nesli tükeniyor. Avukat, doktor özellikle bunu görmek için geliyorlar" dedi.

"Günlük ziyarete gelenler oluyor"

Oğlu Mücahit Akçiçek ise mandanın bakımının diğer hayvanlara göre daha zor olduğunu söyleyerek, "Önceden mandalarla tarla işlerini yapıyorlarmış. Çok kuvvetli bir hayvan. Suyu çok severler. Eti pamuk gibidir. Günlük ziyarete gelenler oluyor. Erkenden satıldı, bir akrabamız aldı. Sürekli gelip soruyorlar eti, sütü, yoğurdu nasıl diye. Mandaların yoğurdu ve yağı da çok güzel olur, kalitelidir" diye konuştu. - İSTANBUL