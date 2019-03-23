Bin 250 Metrede Doğa İçin Yürüdüler

Kaynak: AA

Afyonkarahisar'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Koşu ve Yürüyüş parkurunda doğa yürüyüşü düzenlendi.Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve il protokolü öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 7 kilometresinde bulunan ve bin 250 metre yükseklikte bin 480 Hektar alanda bulunan parkurda gerçekleştirilen yürüyüş öncesi konuşan Orman Bölge Müdürü Temel, dünyada ve ülkemizde toplumun ormandan beklentilerinin artarak çeşitlendiğini söyledi.Ormanların sosyokültürel fonksiyonlarının daha da önem kazandığını dile getiren Temel, "Ormanların farklı işlevlerini göstermek, doğa ve orman sevgisini, ormanlardan faydalanma konusunda bilinç düzeyini arttırmak gayesiyle ve Orman Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 180. yılı etkinlikleri kapsamında 21 Mart dünya ormancılık günü ve haftasında 81 ilde ve Afyonkarahisar'da insan için sağlık, sağlık için orman temalı doğa yürüyüşü planlandı." diye konuştu.Türkiye'nin dünyada orman varlığı arttıran ilk 10 ülke arasında olduğunu belirten Temel, şunları kaydetti:"1973 yılında ülkemizin yüzde 26'sı orman iken, son yapılan planlamalarla ülkemizin yüzde 28,6'ı ormanlarla kaplıdır. Orman Genel Müdürlüğü olarak 2023 yılı hedefi orman varlığını yüzde 30'lara çıkarmaktır. Afyonkarahisar'ın ise orman varlığı önceki yıllarda yüzde 16 iken, yapılan ağaçlandırmalarla yüzde 20'ye çıkarılmıştır. Bu da İç Anadolu mıntıkasındaki bir il için önemli bir rakamdır."Konuşmanın ardından Vali tutulmaz ve protokol üyeleri fidan dikti.Şapka ve bayrak dağıtılan katılımcılar, Vali Tutulmaz ve protokol üyelerinin öncülüğünde 3 kilometrelik yürüyüş parkurunda topluca yürüdü.Yürüyüşün ardından öğrenciler için ormanı anlatan tiyatro gösterisi sahnelendi.