Bin 250 Metrede Doğa İçin Yürüdüler

Afyonkarahisar
'da 21 Mart
Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında bin 250 metre yükseklikteki Afyonkarahisar Koşu ve Yürüyüş Parkuru'nda doğa için yürüyüş düzenlendi.
Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından düzenlenen yürüyüşe, Vali Mustafa Tutulmaz
, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban
, İl Jandarma
Komutanı Albay Hamza Çömez, Eskişehir
Orman Bölge Müdürü Recep Temel
, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Afyonkarahisar- Kütahya
Karayolu'nun 7. kilometresinde bulunan bin 250 metre yükseklikteki parkurda gerçekleştirilen yürüyüş öncesi konuşan Temel, dünyada ve Türkiye
'de toplumun ormandan beklentilerinin artarak çeşitlendiğini söyledi.
Ormanların sosyokültürel fonksiyonlarının daha da önem kazandığını dile getiren Temel, "Ormanların farklı işlevlerini göstermek, doğa ve orman sevgisini anlatmak, ormanlardan faydalanma konusunda bilinç düzeyini arttırmak gayesiyle 'İnsan için sağlık, sağlık için orman' temalı doğa yürüyüşü planlandı." diye konuştu.
Temel, Türkiye'nin dünyada orman varlığı arttıran ilk 10 ülke arasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"1973 yılında ülkemizin yüzde 26'sı orman iken, son yapılan planlamalarla ülkemizin yüzde 28,6'ı ormanlarla kaplıdır. Orman Genel Müdürlüğü
olarak 2023 yılı hedefi orman varlığını yüzde 30'lara çıkarmaktır. Afyonkarahisar'ın ise orman varlığı önceki yıllarda yüzde 16 iken, yapılan ağaçlandırmalarla yüzde 20'ye çıkarılmıştır. Bu da İç Anadolu
mıntıkasındaki bir il için önemli bir rakamdır."
Konuşmanın ardından Tutulmaz ve protokol üyeleri, fidan ve lavanta dikimi yaptı.
Şapka ve bayrak dağıtılan katılımcılar, 3 kilometrelik yürüyüş parkurunda yürüdü.
Yürüyüşün ardından öğrenciler için ormanı anlatan tiyatro gösterileri sunuldu.
Güncel
Kaynak: AA