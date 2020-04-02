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Bin 310 şişe sahte alkol ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda toplam bin 310 şişe sahte alkol ele geçirildi.

02.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:51
Bin 310 şişe sahte alkol ele geçirildi
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda toplam bin 310 şişe sahte alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince sahte ve kaçak alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda bir ikamet ve araçta yapılan aramalarda; bin 200 şişe sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 110 şişe sahte rakı olmak üzere toplamda bin 310 şişe alkol ele geçirildi.

Öte yandan söz konusu olayda, 2 şahıs hakkında da gerekli işlemler yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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