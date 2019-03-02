Bin 400 Rakımda 2 Metre Kalınlıktaki Karla Mücadele Sürüyor

Kaynak: İHA

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, bin 400 rakımdaki 2 metrelik kar kütlesi arasında yolları açık tutmak için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.Kastamonu İl Özel İdaresi, şehrin yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, bin 400 rakıma sahip Küre ilçesinin İğdir köyü yolunda yer yer 2 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Araç boyundaki kar kütleleri arasında çalışmalarını gece gündüz sürdüren ekipler, 2018 yılından itibaren 150 ton akaryakıt kullanarak yaklaşık 20 bin kilometre köy yolunu açtı."20 bin kilometre yol ağında karla mücadele ettik"Karla mücadele ederken doğanın güzel yanlarını da görme fırsatı yakaladıklarını anlatan Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, "Kastamonu, aslında bir kış memleketi. Çok güzel bir coğrafyaya sahip bir memlekettir. Tabii bunlarında getirdiği zorluklar var. Biz, bu coğrafyada merkez ile 20 ilçede 9 bin 358 kilometrelik kırsal kesimde yol ağında karla mücadele çalışması yaptık bu yıl. Toplamda yaklaşık 20 bin kilometrede bir kar çalışmamız oldu. Yaklaşık 150 ton akaryakıt harcadık. Çok güzel ve bu güzelliğin yanında da çok mücadele ettiğimiz yerler var. Biz, bu konuda çok tecrübeliyiz. Herhangi bir sıkıntımız bu kış olmadı. Ekiplerimiz profesyonel, makinelerimiz çok iyi. Profesyonel bir çalışma yürütüyoruz. Aslında bizler bu kar mücadelesinde hem doğanın güzelliğini görüyoruz hem de bunu bereket olarak görüyoruz" dedi."Gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz"Kentin yüksek kesimlerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kastamonu İl Özel İdaresi Makine İşletme Şefi Cebrail Keleş ise, "Merkezde kar olmamasına rağmen şu anda yükseklerde kar var. Bulunduğumuz Küre ilçesine bağlı Masruf Bölgesi İğdir Köyünde de eskin dediğimiz rüzgarında etkisiyle karın bir yerde birikmesiyle köy yolları kapanmıştır. Özel İdare ekiplerimiz, gece gündüz demeden halkımızı mağdur etmemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Ekiplerimiz, yer yer 2-3 metreyi bulan kar yığıntılarını rotatif dediğimiz kar püskürtme makinesiyle açmaktadır. Hiçbir köyümüzü mağdur etmemek için tüm çalışma arkadaşlarımızla sahadayız ve çalışıyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU