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Bin 500 ailenin evine düzenli olarak iftarlık götürülüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında öncelikli 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar olmak üzere bin 500 ailenin evine iftarlık yemeklerini götürüyor.

05.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:22
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında öncelikli 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar olmak üzere bin 500 ailenin evine iftarlık yemeklerini götürüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iftar çadırları kurulmadığı için kentin birçok noktasındaki aileye Gaziantep Valiliği koordinasyonunda sıcak yemek dağıtımı başlatıldı.
Özenle hazırlanan iftarlık yemekler, valilik koordinasyonunda tespit edilen bin 500 yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi aileleye evlerinde teslim ediliyor.
Ayrıca 65 bin gıda paketi yardımı da ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen vatandaşlardan İbrahim Ergin, ramazan ayı boyunca sürecek bu çalışmadan memnun olduğunu belirtti. Bin 500 ailenin evine düzenli olarak iftarlık götürülüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Güncel, Haber

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