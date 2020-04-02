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Bin 500 aileye erzak yardımı

Korona virüsü salgınından dolayı sokağa çıkamayan 65 yaşındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımı yapan Torbalı Ticaret Odası (TTO), bin 500 ihtiyaç sahibi aileye de erzak yardımı yapacağını bildirdi.

02.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:51
Bin 500 aileye erzak yardımı
Korona virüsü salgınından dolayı sokağa çıkamayan 65 yaşındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımı yapan Torbalı Ticaret Odası (TTO), bin 500 ihtiyaç sahibi aileye de erzak yardımı yapacağını bildirdi.

Korona virüsün etkilediği riskli gurubun başında gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bunun üzerine Torbalı Ticaret Odası (TTO), Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımı yapıyor.

İhtiyaç sahibi yaşlılara verilen hizmetler konusunda aktif görev alan Torbalı Ticaret Odası, Ramazan ayında TOBB'un gönderdiği erzak yardımını yüzde yüz arttırarak, bin 500 ihtiyaç sahibi aileye erzak dağıtacağını bildirdi. TTO'nun, bu yardım miktarını daha da artırmak için iş adamlarından destek isteyeceğini bildirdi. Yardımların Torbalı Kaymakamlığı Sosyal Vefa Grubu vasıtası ile dağıtacaklarını açıklayan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, "TOBB her sene erzak yardımı gönderiyor. Biz bu yardımı bu sene odamızın bütçesini de kullanarak yüzde 100 artıracağız; ayrıca iş adamlarımızdan da katkı koymak isteyenleri yardıma dahil edeceğiz. Yaşadığımız günler tarihi günler. Bugün yardımcı olmayacağız da ne zaman yardımcı olacağız. Gün bu gündür, millet olarak sahip olduğumuz yardımlaşma duygularını harekete geçirmek için imece usulü herkes birbirine destek olacak. Bugünler elbette geçecek, ama bu süreçten kenetlenmemizi artırıp el birliği çıkacağız" dedi.

Oda yönetiminin aldığı karar ile ilgili olarak kamuoyuna bilgi veren Olgun, "Fabrika ziyareti yapamıyoruz. Toplantı düzenleyemiyoruz; ama cep telefonu ile üyelerimize tek tek ulaşıp sorunları sıcağı sıcağına takip edip ilgili kurum ve kurumlara iletiyoruz" şeklinde konuştu.

Abdulvahap Olgun, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun sürecin başladığı ilk günden itibaren iş aleminin yaşadığı ve yaşayabileceği sorunları çözmek için yoğun bir mesai sarf ettiğini ifade ederek, "İlk günden beri Hisarcıklıoğlu tek tek tüm sorunları bizlerden talep etti ve hepsinin çözümünün hayata geçmesi için Cumhurbaşkanımız ve ilgili kurumlar nezdinde tüm girişimleri gerçekleştirdi. Kısa çalışma ödeneği, kapasite raporlarının geçerlilik süresinin uzatılması, muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödeme ertelenmesi, üç kamu bankasından 'işe devam kredi desteği', KOBİ alacakları devlet garantisinde sigortalanması, Türk Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK) vade uzatımı gibi konular çözüldü. Hala takibi yapılan sorunlar var" diye ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Torbalı, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bin 500 aileye erzak yardımı - Haberler

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