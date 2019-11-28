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Bin 500 polisle "huzur" uygulaması

Adana'da vatandaşın huzur ve güven içinde yaşaması için bin 500 polisin katılımı, helikopter ve polis İHA'sı desteğiyle uygulama yapılarak 9 bin 469 vatandaş sorgulandı.

28.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:07Bin 500 polisle
'da vatandaşın huzur ve güven içinde yaşaması için bin 500 polisin katılımı, helikopter ve polis İHA'sı desteğiyle uygulama yapılarak 9 bin 469 vatandaş sorgulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü dün gece il genelinde 4 sabit uygulama noktasının dışında birçok yerde vatandaşın huzur ve güvenliği için Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın katılımıyla uygulama yaptı. Bin 500 polisin görevli olduğu uygulamaya helikopter ve polis İHA'sı da havadan destek verdi. Helikopterden uygulamayı fark edip kaçmak isteyen sürücüler anında telsizle yerdeki ekiplere bildirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda narkotik, asayiş, çevik kuvvet, trafik ve özel harekat şube müdürlüğü polislerinin de destek verdiği uygulamada durdurulan araçlarda narkotik araması yapması için 4 detektör köpek de yer aldı.

Yapılan uygulamalar sonucunda 9 bin 469 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 3 bin 706 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalanırken, 2 ruhsatsız silah, 1 çalıntı otomobil, 1 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Ayrıca uygulamalarda 205 litre kaçak içki, 55 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Araç kontrollerinde ise 75 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı 72 bin 813 lira para cezası verilirken, 22 araç trafikten men edildi. - ADANA

Helikopter, Polis, Adana, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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