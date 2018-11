Bin 500 Yıldır Ayakta Duran Köprüde Hamam Yapısı Ortaya Çıktı

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:36



Bizans İmparatorluğu döneminde İmparator Justinianus tarafından yaptırılan ve bin 500 yıldır ayakta kalmayı başaran Justinianus Köprüsü'nde yapılan kazı çalışmalarında sarnıç ve hamam yapısı ortaya çıktı. Serdivan ilçesi Beşköprü mevkinde bulunan Justinianus Köprüsü, Bizans İmparatorluğu döneminin Anadolu'daki en görkemli eserlerinden biri olarak biliniyor. İmparator Justinianus tarafından yaptırılan ve bin 500 yıldır ayakta kalmayı başaran köprü, Ayasofya Camii ile yaşıt. 375 metre uzunluğunda, 12 kemerli olan köprü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmeyi başardı. Köprünün UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil edilebilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve 29 milyon TL'ye mal olacak restorasyon çalışmaları başlatıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında arkeologlar tarafından yapılan kazıda köprünün güney cephesinde sarnıç ve hamam yapısı ortaya çıktı."ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI" Sakarya Müze Müdürü Mürşit Yazıcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sakarya ili, Adapazarı ilçesinin 5 kilometre kadar güney batısında yer almaktadır. Burada doğu Roma imparatoru Justinianus tarafından yaptırılmış taş köprünün uzunluğu 375 metre genişliği ise 10 metre kadardır. 12 kemerli olan köprünün batı ucunda tak, doğu ucunda apsisli bir yapı ve kemerli girişler mevcuttur. Ayrıca köprünün doğu tarafında köprünün her iki yanın da müştemilat yapılar dediğimiz tonozlu yapılar vardır. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihi Köprüleşme Müdürlüğünce bir proje çalışması yapılarak Kocaeli Koruma Bölge Kurumunda geçirilmiştir. Bu proje doğrultusunda burada bir restorasyon çalışması Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında burada bir arkeolojik bir kazı çalışması yapılması istenmiştir. Bunun üzerine Sakarya Müze Müdürlüğü olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü konu iletilmiş ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan izinle burada arkeolojik kazı çalışmalarına başlanmıştır. Biz de bu yıl bu kazı çalışmasına başladık" dedi."HAMAM YAPISI ORTAYA ÇIKTI"Yapılan kazılar neticesinde köprünün güney cephesinde hamam yapısının ortaya çıktığını belirten Yazıcı, "Çalışmalarımıza köprünün doğu tarafı ucuna yakın güney cephesinde başlattık. Burada sarnıç dediğimiz su yapısı onun devamında hamam yapısının olduğu açığa çıkarıldı. Bu sezon ki kazı çalışmamız sonlandırıldı. Gelecek yıl bu çalışmalara devam edilecektir. Bu projeyi destekleyen Karayolları Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu ihale sonrasında temin edilen işçi temin edilmekte. Yaklaşık 20 işçi ve bizden de 2 arkeolog ve sanat tarihçi arkadaşımız da katılarak bu yılki kazı çalışmamızı tamamlamıştır. Bu konuda çalışmalara köprünün her iki tarafında boydan boya 4-5 metre genişliğinde 2-3 metre derinliğinde bir alan kazılacaktır. Bu temel izleme çalışmasıdır. Köprü ayaklarının ve çevresindeki müştemilat yapıların ve az önce bahsettiğim tak ve apsisli yapı onun çevresindeki alanlara bakılarak burada arkeolojik veriler olup olmadığına tespit edilecektir. Yapılan bu tespitler sonrasında projeye tabi bunlar aktarılacak. Rölöve çalışmalarının ardından restorasyona geçilecektir. Bu durum 2-3 yıllık zaman dilimini kapsayacaktır" diye konuştu. Burak Can Tokyürek - Mustafa Özdemir - Remzi Şimşek/İHA)