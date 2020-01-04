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Bin 507 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında bin 507 sokak hayvanını sahiplendirdi.

04.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:35 Bin 507 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında bin 507 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 7 bin 290 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken bin 507 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kandıra yolu üzerindeki KBB Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019 yılında haftanın 7 günü hizmet vermeye devam etti. Hayvanlar için her türlü imkanın sağlandığı merkezde 6 bin 266 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Sokak hayvanlarının trafik kazalarından iç-dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar tedavisi sağlandı.

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde haftanın beş günü 10.00-12.00 ve 14.30-16.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul edildi. Yıl içerisinde 67 okul ve 2 bin 206 öğrencinin ziyarette bulunduğu bakımevlerinde, engelli öğrencilere de hayvan sevgisi aşılanarak eğitimleri açsından olumlu katkı sağlandı.

Öte yandan kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 7 bin 290 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken Bin 507 sokak hayvanı sahiplendirildi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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