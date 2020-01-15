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Bin 675 öğrenci aralarında okudukları kitapları değiştirdi

Konya'nın Kulu ilçesinde "Konya İnsan Mektebi Projesi" kapsamında bin 675 orta öğretim öğrencisi Şehit Er Arif Mutlu Parkı'nda buluşarak kitap takas etti.

15.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:14Bin 675 öğrenci aralarında okudukları kitapları değiştirdi
'nın ilçesinde "Konya İnsan Mektebi Projesi" kapsamında bin 675 orta öğretim öğrencisi Şehit Er Arif Mutlu Parkı'nda buluşarak kitap takas etti.
Konuya ilişkin "Her yeni gün yeni bir başlangıç düsturuyla hareket ediyoruz" diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan şöyle devam etti:
"İnsan Mektebi projesi kapsamında Valiliğimizin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın birlikte yürüttüğü proje kapsamında bugün ilçedeki bütün lise öğrencileri bir araya gelerek dönem sonunda da böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinliğimizin amacı öğrencilerimiz dönem içerisindeki okumuş oldukları kitapları hiç tanımadıkları farklı okullardaki farklı sınıflardaki arkadaşlarıyla takas edecekler. Pırıl pırıl gençler inşallah okumaya dair zaten söz verdiler."
Düzenlenen etkinlik öğrencilerin okudukları kitapları birbirleriyle değiştirmesiyle son buldu.

Konya, Kulu, Güncel

Kaynak: AA

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