Bin 700 Rakımda Yetişen Bademler Şifa Kaynağı

06 Aralık 2018 Perşembe 10:50



06 Aralık 2018 Perşembe 10:50

Kütahya'nın Emet ilçesinde bin 700 rakımlı Küreci köyünde yetişen bademler ilçe pazarında büyük ilgi görüyor.Birçok derde deva olan ve yüksek rakımda yetiştiği için kendine has tadı olan Küreci bademi, şifa kaynağı olarak da biliniyor.Tamamen doğal olarak yetişen bademleri kabuklu olarak satışa sunduklarını belirten 57 yaşındaki Sebahattin Yılmaz, "Badem üretimi aşamasında hiç bir şekilde kimyasal veya organik ilaç kullanmıyoruz. Eskiden bin 700 rakımda bulunan köyümüzde badem ağaçları çok fazla idi. Toptancılar başka illerden badem almaya gelirlerdi. Ancak badem ağaçları artık yok oluyor. Emet ilçesi Küreci köyü bademi yüksek rakımda yetiştiği için çok kaliteli ve lezzetlidir. Geçen yıl kilogramını 10 TL'den satıyorduk. Bu yıl çok az olduğu için yüksek rakımda yetişen bu özel ürünü 18 TL'den satıyoruz. Badem, içeriğinde bulunan tekli doymamış yağ asitleri, lif, antioksidanlar ve magnezyum, kalsiyum gibi minerallerle sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır. Ara öğünlerde tüketildiğinde kan şekerini de dengeleyen bademin, kilo kontrolü sağlamada ve kötü kolesterolü düşürmede önemli bir etkisi vardır. Bademin her gün 25 gram yani yaklaşık 20 adet tüketilmesini uzmanlarımız tavsiye ediyor. Bende tüm vatandaşlarımızı meşhur Küreci Bademini tatmaları için Emet'e davet ediyorum" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA