Bin 700 Rakımlı Dağdaki Deliğe Kar Depoladılar

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Konya'nın Derebucak ilçesinde vatandaşlar, bin 700 rakımlı Kocadağ'ın zirvesindeki deliğe, yazın kullanmak üzere kar depoladı.İlçede uzun yıllar öncesinden gelen kar basma geleneği, bölgedeki vatandaşlar tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.Derebucak Belediyesinin de destek verdiği etkinlikte, ilçe merkezine yaklaşık 6 kilometre uzakta, bin 700 metre rakımlı Kocadağ'ın zirvesinde bulunan, halkın "Cula Deliği" adını verdiği 12-13 metrelik çukura kar depolandı.Etkinlik kapsamında, bıçkı, testere, kürek gibi malzemelerle deliğin önünde toplanan vatandaşlar, imece usulüyle çalıştı. Vatandaşlar, küp halinde kestikleri tonlarca karı deliğe doldurdu.Depolanan karlar, yazın çuvallarla taşınıyor. Karlar, düğün, nişan, davet gibi özel gün ve programlarda ikram edilen komposto ile hoşaflarda kullanılıyor."Çok güzel bir etkinlik oldu"Katılımcılarla kar kesen Kaymakam Coşkun Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Derebucak'ın doğal güzelliklerinin tüm Türkiye ve dünyaya tanıtılması için çaba gösterdiklerini söyledi.İlçedeki vatandaşların kar basma geleneğini sürdürdüğünü anlatan Doğan, "Bugün yaşlı, çocuk, kamu personeli, özel sektör çalışanı, yani toplumun hemen hemen her kesiminden insanlarla bir araya geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa ise geçen yıl aynı dönemde bölgede yeterli kar olmaması nedeniyle etkinliğin gerçekleştirilemediğini belirtti.Bu yıl ise kar kalınlığının 3-4 metreye yaklaştığını dile getiren Kısa, böylece yoğun katılımla şenlik havasında bir etkinlik yaptıklarını kaydetti.