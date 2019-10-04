Haberler » genel » Haber

Bin 800 yıllık tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Bin 800 yıllık tarihi mağaralara gizemli yolculuk Fırat ve Göksu'nun birleştiği Kızılin Kanyonu Halfeti'ye rakip Bin 800 yıllık tarihi mağaralara teknelerle ulaşılıyorADIYAMAN - Halfeti'ye rakip olan Fırat Nehri üzerindeki bin 800 yıllık tarihi Kızılin mağaralarına turistler tekne ile ulaşıyor.

04.10.2019 09:52
Bin 800 yıllık tarihi mağaralara gizemli yolculuk
Fırat ve Göksu'nun birleştiği Kızılin Kanyonu Halfeti'ye rakip
Bin 800 yıllık tarihi mağaralara teknelerle ulaşılıyor
ADIYAMAN - Halfeti'ye rakip olan Fırat Nehri üzerindeki bin 800 yıllık tarihi Kızılin mağaralarına turistler tekne ile ulaşıyor.
Göksu Nehri ile Fırat Nehri'nin birleştiği Kızılin Kanyonu, eşsiz doğası ve tarihi yapısıyla turistlerin yeni gözdesi oldu. Şanlıurfa'da bulunan Halfeti'nin yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki Kızılin Kanyonu'nda bulunan bin 800 yıllık tarihi mağaralar büyük ilgi çekiyor. Mağaralar Besni tarafında Kızılin ve Sarıkaya köyleri ile Adıyaman tarafında Gümüşkaya ve Mal Pınarı civarında yoğun olarak bulunuyor.
Ana kayalara oyulmuş, 40-50 metre yüksekliğindeki 2 veya 3 katlı mağaralara ulaşmak için turistler tekneler ile yolculuk yapıyor. Turistler müzik eşliğinde gerçekleştirilen tekne gezisinin ardından mağaralara ulaşıyor. Sarp kayalıklardaki mağaralara giren turistler zorlu bir tırmanışın ardından tarih ve doğayı bir arada yaşıyor. Mağaralara hayran kalan turistler, mağaralarda fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyor.
Kızılin Kanyonu'nun Halfeti'ye rakip olduğunu dile getiren ziyaretçiler, Kızılin'de turistler için sosyal tesis olmadığına dikkat çekerek, daha fazla turist için tesis yapılması gerektiğini vurguladı.
Kızılin'e hayran kaldıklarını belirten ziyaretçiler, Kızılin Kanyonu'nun ve mağaraların mutlaka görülmesi gerektiğini ifade etti.
Bin 800 yıllık tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Fırat Nehri, Halfeti, Göksu, Fırat, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
16:12 Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Ayhan Işık Sokaktaki bina için yıkım kararı alındı"
16:05 Kıbrıs gazisi toprağa verildi
15:55 Büyükşehir Belediyesi'nden Hayvanları Koruma Günü etkinliği
15:41 Miniklerin hayvan sevgisi
15:13 "Kanun ordusu" askerleri yemin etti
15:05 Mavigöl ve Tabiat Parkları Giresun turizmini sırtladı
14:49 Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin son yolculuğuna...