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Bin fidan toprakla buluştu

Hakkari'de İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle bin fidan toprakla buluşturuldu.

15.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:50
Hakkari 'de İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle bin fidan toprakla buluşturuldu.
İl Özel İdaresince yürütülen Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi kapsamında ağaçlandırma çalışması başlatıldı.
Bu kapsamda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, kurum personelleri ve güvenlik korucularının katılımıyla kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Sere Solan mevkine bin akasya ve çam fidanı dikildi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Duruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik korucuları ve kurum personeliyle bölgede ağaçlandırma çalışması başlattıklarını söyledi.
Hakkari'nin en az ağaç bulunan bölgelerden biri olduğunu belirten Duruk, şunları kaydetti:
"Bu eksikliği giderme adına ilk etapta bin fidanı toprakla buluşturacağız. Hem ilimizde ağaç varlığını artırma adına hem de Hakkari'ye yeni bir sosyal alan yaratma adına yaptığımız projeler var. Bu projenin bir devamı olarak ağaçlandırmayı yaptık. Proje kapsamında Sere solandan başlayarak Zap'ın kenarına kadar dinlenme ve piknik alanı olacak. Hakkari'ye nefes aldıracak bir alan oluşturacağız. Hakkari'ye hayırlı uğurlu olsun." Bin fidan toprakla buluştu

Kaynak: AA

Etiketler: Zap bölgesi, Hakkari, Güncel
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