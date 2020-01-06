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Bin kişi Riva Koşusu'nda yarışacak

Türkiye'nin en güzel manzaralarından birine sahip olan Riva Koşusu, 9 Şubat Pazar günü her yaştan bin sporseverin katılımı ve Beykoz Belediyesi desteğiyle Riva'da koşulacak.

06.01.2020 12:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:45 Bin kişi Riva Koşusu'nda yarışacak
'nin en güzel manzaralarından birine sahip olan Koşusu, 9 Şubat Pazar günü her yaştan bin sporseverin katılımı ve Beykoz Belediyesi desteğiyle Riva'da koşulacak. Toplam 10 kilometrelik parkurda koşulacak yarışta, 4-12 yaş arasındaki Minik Adımlar koşucuları da 500 metrelik parkurda ter dökecek.
Macera Akademisi tarafından düzenlenen Riva Koşusu 9 Şubat Pazar günü gerçekleşecek. Katılımcılar spor dolu bir günün yanı sıra Riva'nın doğal güzelliklerine doyacak. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan Riva Koşusu, en küçüğü 4 yaşında olmak üzere, her yaş ve seviyeden koşucuyu bekliyor. Yarış 10 kilometrelik bir parkurda gerçekleşecek. 4-12 yaş arası minik katılımcılar ise 500 metrelik parkurda mücadele edecek.
Macera Akademisi Genel Müdürü Caner Odabaşoğlu, katılımcılara kazanma hırsını değil, mücadele etme keyfini tattırmak istediklerini belirterek, "Masmavi, yemyeşil, çok keyifli, biraz zorlu bir parkur hazırladık. Bitiren herkes kazanacak, her kategoride en hızlı 3 erkek ve 3 kadın kürsüye çıkacak. Yarışmacılar farklı yaş gruplarında tasnif edilecek ve ilk 3'e girenler sürpriz ödüller kazanacaklar" dedi.
(İHA)

Beykoz Belediyesi, Türkiye, Riva, Güncel

Kaynak: İHA

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