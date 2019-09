Bin lira ödülle aranan 'Lokum' bulundu'Lokum' için bir mahalle üzüntüye boğuldu'Lokum'un sahibi Remzi Odabaşoğlu: "Ne uyku uyuduk, ne yemek yedik""Ben buna bin lira değil 10 bin lira da veririm""Şu hayvana ortalama 5-10 bin lira para harcamışım"TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde bin TL ödül ile aranan mahallenin maskotu 'Lokum' isimli kedi bulundu.Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Remzi Odabaşoğlu isimli vatandaşa ait 'Lokum' isimli kedi kayboldu. Kedinin kaybolduğunu fark eden Odabaşoğlu, kedisini didik didik aramaya başladı. Aramalarında netice çıkmayınca Odabaşoğlu derin bir üzüntüye girdi. Kedisinin bulunması için mahalle dışında arama çalışmalarına başlayan Odabaşoğlu, "Oğlumuz 'Lokum' kaybolmuştur. Bulana bin TL ödül verilecek" ilanı hazırlayarak ilçenin her köşesine astı ama günler geçmesine rağmen kediden hiçbir ses çıkmadı. 'Lokum' adlı kedinin kaybolması mahalle sakinlerini de derin bir üzüntüye boğdu. Kedinin kaybolmasının 8. gününde ev sakinleri miyav sesi ile kapıya koştu. Karşısında 8 gündür aradığı kedisini gören Remzi Odabaşoğlu, "Bu hayvan olmadan yapamıyorum. Ne uyku uyuduk, ne yemek yedik" dedi."Ben buna bin lira değil 10 bin lira da veririm"'Lokum' adlı kedinin sahibi 65 yaşındaki Remzi Odabaşoğlu, "14-15 sene oldu Tekirdağ'a geleli. İstanbulluyum. Bende bir kedi hastalığı var. Geçenlerde ilanını astığım gibi bu hayvan kayboldu. Çalındığını kesinlikle biliyorum. Cins bir hayvan uysal bir hayvan herkese gider. Aldılar kucağına gittiler, baktılar ki baş edemiyorlar. Bir de herhalde sağda solda bu ilanları gördüler. 'Ben başıma bela almayayım' dediler bir yere bıraktılar. ya da kedi kendi kendisi kaçtı oradan. 7 gün sonra gece 3'te eve geldi. Biri bana bunu bulup gelseydi ya da bana bunu buldursaydı. Bu mükafatı anamın ak sütü gibi helal edecektim. Ama iyi ki geldi sağ salim geldi. Ben de o paradan kurtuldum. Ben buna bin lira değil 10 bin lira da veririm yani" dedi."Ne uyku uyuduk, ne yemek yedik"Odabaşoğlu konuşmasının devamında, "Bunun kayboluşuna bütün mahalle üzüldü. Uyku uyuyamadık kimse uyku uyuyamadı. Bu mahallenin maskotu. Herke sever bunu. Bu hayvan olmadan yapamıyorum. Ne uyku uyuduk, ne yemek yedik. Sıkıntım büyük oldu yani. Kedi deyip gelip geçilmez aslında bu iş öyle değil. Bu hayvan bana bir bağımlılık. Yoksa ben bu kadar zahmete hiç girmezdim. İnsanın sanki bir evladı kaybolmuş gibi oluyor. Zaten ilanlarda oğlumuz diyorum burada" ifadelerini kullandı."Yine olsa yine harcarım"Kedinin tüm sağlık problemleri ile özel ilgilendiğini de ifade eden Odabaşoğlu, "Az paralar harcamadım ben buna. Bunun burnu yara oldu. Tekirdağ'da götürmediğim yer kalmadı. Olmadı ben bunu Avcılar'daki hayvan hastanesine götürdüm. Bana bir ilaç tavsiye ettiler. Bir tanesi 90 lira onları gün arayla 3 tane vurmam lazımdı. Şu hayvana ortalama 5-10 bin lira para harcamışım. Yine olsa yine harcarım. Kaybolmasıyla ilgili polise gitmeyi düşündüm düşünmesine de fakat içimde öyle bir his vardı ki bu hayvan piyasaya çıkacak dedim. Bulunacak, gelecek dedim. Böyle bir his vardı içimde. Zaten gelmeseydi ben polise gidecektim" diyerek konuşmasını noktaladı.