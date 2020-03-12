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Bin öğrenci aynı anda işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu

Tokat'ta bir araya gelen bin öğrenci, İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu.

12.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:08
Bin öğrenci aynı anda işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu
Tokat 'ta bir araya gelen bin öğrenci, İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı dolayısıyla Tokat Halil Rıfat Paşa İlkokulunda düzenlenen programda farkındalık oluşturmak adına öğrenciler İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu. Yaklaşık bir ay işaret dili eğitimi alan öğrenciler, okul bahçesinde Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı programın sonunda İstiklal Marşı'nı okudu. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe minik öğrenciler de katıldı.

Halil Rıfat Paşa İlkokulu Müdürü Sadettin Aktaş, empati yapmak amacıyla İstiklal Marşı'nın işaret dili ile okunması için çalışma yaptıklarını söyledi. Aktaş, "Yaklaşık bin öğrenci ile ana sınıfımız dahil bu etkinliğe katıldık. İşaret dili ile İstiklal Marşı'nı okumayı öğrendiler. Umarım gelecek kuşaklara da bunu aktarırlar" dedi.

Öğrenciler, işaret dili ile İstiklal Marşı okumaktan dolayı yaşadıkları sevinci dile getirdi. İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla ayrıca Gaziosmanpaşa Lisesinde il protokolünün katılımı ile program düzenlendi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Tokat, Güncel

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