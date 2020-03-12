Menü
Haberler ›› Güncel ››Bin öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu - Güncel

Bin öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

TOKAT'ta, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümünde bin öğrenci, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.

12.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:59
Bin öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

TOKAT'ta, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümünde bin öğrenci, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.

Kent merkezinde, Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okulu'nda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler şiirler okudu. Program sonunda ise okulda eğitim ve öğretim gören bin öğrenci, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.Yaklaşık bir ay önce çalışmalara başladıklarını söyleyen Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okulu Müdürü Sadettin Aktaş, "Öncelikle vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bu anlamda onlara çok şey borçluyuz. Bu çalışmamız bir ay sürdü. Engelli vatandaşlarımızın yaşadıklarına dikkat çekmek ve empati kurmak için yaptık. Ana sınıfı dahil toplam bin öğrenci ile bu çalışmayı yaptık. Velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan Güncel
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı Güncel
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı