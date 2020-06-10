Bin polisin katılımıyla "şafak vakti" uyuşturucu operasyonu

Bursa'da bin polisin katılımıyla "şafak vakti" düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

10.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:21
Bursa'da bin polisin katılımıyla "şafak vakti" düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi.
Bunun üzerine merkez Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde daha önceden belirlenen 20 adrese bin polisin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.
Adreslerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle de arama yapıldı.
Operasyonda, 200 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 38 fişek ele geçirildi.
Baskınlarda 18 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bin polisin katılımıyla ’şafak vakti’ uyuşturucu operasyonu

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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